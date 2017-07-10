16:27, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Esed Suriye'deki ateşkesi ihlal etti





Esed rejimi, ABD, Rusya ve Ürdün'ün uzlaştığı ateşkes anlaşması kapsamındaki Dera iline saldırdı. Saldırıda 1 sivil yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Beşşar Esed rejimi, ABD, Rusya ve Ürdün arasında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Dera iline saldırı düzenledi. Süveyde ilindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinde Dera'nın batısındaki Süveyde'nin kuzeydoğu kırsalına havadan ve karadan saldırı gerçekleştirdi. Süleyman Tepesi ve Recim El Bakar köyünü ele geçiren rejim güçleri, Asfar Tepesi'ne yöneldi. Böylece rejim, Suriye'nin güneyinde, Süveyde'den kuzeye çıkış yolunu kapatmış oldu. Eş zamanlı olarak rejim, Süveyde'nin kuzeydoğu kırsalındaki Saale hava üssünden Dera ilinin doğu kırsalındaki Raham beldesine saldırdı. Saldırıda, 1 sivil yaralandı. ABD, Rusya ve Ürdün, Dera ve Kuneytra illerinde ateşkese yönelik uzlaşıya varmış, ateşkes dün yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmişti.

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