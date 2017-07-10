16:55, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna’da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna krizinden dolayı Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, başkent Kiev’de, Ukrayna-NATO komisyon toplantısına katıldıktan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna’nın doğusundaki kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Minsk Anlaşması ve Normandiya Formatı’nın Ukrayna krizinin çözümü için en iyi yol olduğunu kaydeden Stoltenberg, Minsk Anlaşması’nın yerine getirilmesi için yeni katkı ve girişimleri de NATO olarak desteklediklerini dile getirdi.

Stoltenberg, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların önemine işaret ederek, “Rusya, Minsk Anlaşması’nı uygulamadığı, Ukrayna’nın doğusundaki ve Kırım’daki uygulamalarından vazgeçmediği sürece yaptırımların sürmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın askerlerini Ukrayna’dan çekmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, “Rusya ayrılıkçıları komuta ederek ve askeri teçhizat sağlayarak onları desteklemekten vazgeçmelidir.” diye konuştu.

Ayrıca Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan eylemlerine karşı NATO’nun doğu sınırlarındaki güçlerini artırdığını anımsattı.

Poroşenko ise Ukrayna’nın güvenliğine yapılacak yatırımın NATO’nun güvenliği için yararlı olacağını dile getirerek, “NATO’nun yardımı ile onun güvenliğinin teminatı olacak bağımsız, istikrarlı ve sağlam demokratik Ukrayna’yı inşa edeceğimize eminiz.” dedi.

Ülkesinin NATO'ya üyeliğine dönük eylem planı için müzakerelere başlamanın gerekli olduğunu kaydeden Poroşenko, üyelik kriterlerini yerine getirmek için reform çalışmalarını tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Poroşenko, “Ukrayna reformları yerine getirmeye kararlı ve kesin bir çalışma grafiğine sahip. Üyelik kriterlerine sahip olabilmek için 2020’ye kadar bu reformları tamamlamalıyız.” şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev’deki temasları çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile de görüşme gerçekleştirdi. Stoltenberg, daha sonra Ukrayna’nın NATO ofisi açılışına katıldı.