17:18, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Hakkari'den acı haber: 1 şehit, 2 yaralı





Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lılarca yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Valiliği'den yapılan açıklamada, bugün Çukurca İlçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla ateş açıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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