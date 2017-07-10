Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:29, 10 Temmuz 2017 Pazartesi
Güncel
17:32, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Sinema Kampı başvuruları başladı
Sinema Kampı başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek Sinema Kampı başvuruları başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek Sinema Kampı başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin-Silifke Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek Sinema Kampı'na 150 genç katılacak. 18-25 yaş aralığındaki erkekler için 5 hafta (35 gün) sürecek Sinema Kampı'nda teorik ve uygulamalı dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kampa tiyatro ve sinema oyuncularıyla yönetmenler de katılım sağlayacak. Kamplar erkekler için 24 Temmuz-27 Ağustos, kadınlar için 11 Eylül-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sanata duyarlı ve sinemanın geleceğine katkı sağlamak isteyen gençler, profesyonel anlamda sinemayı öğrenmenin yanı sıra hem eğlenceli vakit geçirecek hem de hayatlarına yeni bir yön verecek.

Sinema Kampı'na katılmak isteyen gençler, başvurularını 14 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar sinemakampi.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Kamp süresince Mersin-Silifke'de bulunan Gençlik Kampı'nda ücretsiz konaklama sağlanacak, sabah, öğle ve akşam yemekleri program tarafından ücretsiz karşılanacak.

Kampa aralıksız katılım sağlayanların yol masrafları, eğitim sonunda program tarafından karşılanacak. Devamsızlık yapan ya da kampı vaktinden önce terk eden katılımcıların yol masrafları ödenmeyecek ve katılım belgeleri verilmeyecek. Kamp süresince gerekli olan eğitim materyali ve profesyonel film yapımı için ihtiyaç duyulan teknik altyapı program tarafından ücretsiz sağlanacak. Ayrıca, 35 günlük kampa aralıksız katılım sağlayanlara Sinema Kampı Katılım Belgesi verilecek.



İlgili Konular Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç sinema kampı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi Köln'de açıldı
'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi Köln'de açıldı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Anadolu Ajansının, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflarından oluşturulan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı
Muğla'da zincirleme kaza 3 ölü
Muğla'da zincirleme kaza: 3 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afrika sıcakları geri geliyor
Afrika sıcakları geri geliyor

Ege Bölgesi, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. İzmir'de sıcaklık cuma günü 39 dereceye kadar çıkacak.
Bursa'da boya fabrikasında yangın
Bursa'da boya fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı
20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı
20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca mülakatların tamamlanmasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı
Sinema Kampı başvuruları başladı
Sinema Kampı başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek Sinema Kampı başvuruları başladı.
Hakkari'den acı haber 1 şehit 2 yaralı
Hakkari'den acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lılarca yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 13 kırsal mahalle ile bağlı 4 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ergenekon davası hakim ve savcılarına şok
Ergenekon davası hakim ve savcılarına şok

Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi
Üçüncü nükleer santral yolda
Üçüncü nükleer santral yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı açıklamada "üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz." dedi
Sevgi evlerinde kalan çocuklar su altını keşfetti
Sevgi evlerinde kalan çocuklar su altını keşfetti

İbrice Limanı'nda eğitim alan 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı
quot Gri liste quot deki PKK'lı teslim oldu
"Gri liste"deki PKK'lı teslim oldu

"Gri liste"de yer alan PKK'lı Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu
Hava Kuvvetlerinin 'mahrem sorumluları' hakim karşısında
Hava Kuvvetlerinin 'mahrem sorumluları' hakim karşısında

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 sözde "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Musul' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Musul' açıklaması

Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Türkiye'den Afrodisyas UNESCO Dünya Mirası listesinde
Türkiye'den Afrodisyas, UNESCO Dünya Mirası listesinde

UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın listeye kaydedilmesine karar verildi
FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye sorumlusu' ifade verdi
FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye sorumlusu' ifade verdi

Ankara'da yakalanmasının ardından cezaevine konulan FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen Türkmen'in başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alındı

Haberler

Bakan Kılıç: Silah çektiğim iddiası gerçek dışıdır
Bakan Kılıç Silah çektiğim iddiası gerçek dışıdır






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 