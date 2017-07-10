17:50, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Makedonya’daki reklam panolarına “15 Temmuz” afişleri asıldı





TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başkent Üsküp olmak üzere Makedonya’nın birçok yerindeki reklam panoların 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle afişler asıldı. TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı.

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