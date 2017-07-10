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Makedonya’daki reklam panolarına “15 Temmuz” afişleri asıldı
Makedonya’daki reklam panolarına “15 Temmuz” afişleri asıldı

TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başkent Üsküp olmak üzere Makedonya’nın birçok yerindeki reklam panoların 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle afişler asıldı.

TİKA tarafından ülkenin dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı. 



İlgili Konular makedonya 15 Temmuz darbe girişimi
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