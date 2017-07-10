18:36, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı





Milli Eğitim Bakanlığınca mülakatların tamamlanmasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanlığınca mülakatların tamamlanmasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı, atamaların ise 19 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.