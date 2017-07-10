AB'nin nüfusu açıklandı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2017 itibarıyla 511,8 milyon oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.
Almanya, 82 milyon 800 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, en az nüfusa sahip ülkesi ise 440 bin 400 ile Malta, 590 bin 700 ile Lüksemburg ve 854 bin 800 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.
Türkiye, söz konusu dönemde Avrupa ülkeleri arasında nüfusu en fazla artan ülke olarak öne çıktı. Türkiye'de geçen yıl toplam nüfus 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı.
AB ülkeleri arasında ise nüfusu en fazla artan ülke Almanya oldu. Almanya’da geçen yıl nüfus 624 bin 300 kişi arttı. Almanya’yı nüfus artışında 426 bin ile İngiltere, 274 bin 500 ile Fransa ve 144 bin 200 ile İsveç takip etti.
AB üyesi 28 ülkenin 10’unda nüfus düştü. Geçen yıl nüfusu en fazla düşen AB üyesi ülke Romanya oldu. Romanya'nın nüfusu 122 bin, İtalya’nın 76 bin 200, Bulgaristan’ın 51 bin 900 kişi azaldı.
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Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.
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