18:52, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e suçlama





ABD Başkanı Trump, eski FBI Direktörü Comey'i gizli bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'i gizli bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "James Comey medyaya gizli bilgileri sızdırdı. Bu oldukça yasa dışı!" ifadelerini kullandı. Eski FBI Direktörü Comey, geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü. Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok düzmece ifade ve yalana rağmen tam ve katıksız bir aklanma çabası. Vay be, bilgi sızdıran Comey'miş." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlgili Konular comey trump ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.