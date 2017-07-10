Bursa'da boya fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Anadolu Ajansının, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflarından oluşturulan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ege Bölgesi, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. İzmir'de sıcaklık cuma günü 39 dereceye kadar çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca mülakatların tamamlanmasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek Sinema Kampı başvuruları başladı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lılarca yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 13 kırsal mahalle ile bağlı 4 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı açıklamada "üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz." dedi
İbrice Limanı'nda eğitim alan 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı
"Gri liste"de yer alan PKK'lı Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 sözde "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın listeye kaydedilmesine karar verildi
Ankara'da yakalanmasının ardından cezaevine konulan FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen Türkmen'in başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alındı