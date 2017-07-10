Güncelleme: 18:55, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Bursa'da boya fabrikasında yangın





Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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