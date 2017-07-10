19:25, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Afrika sıcakları geri geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ege Bölgesi, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin yaptığı açıklamada, İzmir'de bugün en yüksek sıcaklığın 37 derece ölçüldüğünü belirterek mevsim normallerinin 4 derece üzerinde olan bu değerin, yarın ve çarşamba günü de etkisini koruyacağını söyledi.

Perşembe gününden itibaren bölgenin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini aktaran Gültekin, "Sıcaklık İzmir'de perşembe günü 38 dereceye, cuma günü ise 39 dereceye çıkacak. Kentin iç kesimlerinde en yüksek sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor." dedi.

Gültekin, bölgede rekor sıcaklık değerlerine ulaşılmasının beklenmediğini ifade ederek, sıcak hava dalgasının cumartesi gününden itibaren etkisini yitireceğini kaydetti.

İzmir'de cumartesi günü 38 dereceye gerileyecek sıcaklığın pazar günü 36 dereceye ineceğine işaret eden Gültekin, "Pazartesi günü kuzeyden gelecek yağış sisteminin etkisiyle sıcaklık 32 dereceye kadar gerileyecek. Bu değer mevsim normallerinin 1 derece altında." dedi.

DİĞER İLLERDEKİ SICAKLIK TAHMİNLERİ

Aydın'da yarın en yüksek sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Bu değerin cuma günü 43 dereceyi bulacağı değerlendiriliyor.

Yarın termometrelerin 34 dereceyi göstereceği Balıkesir'de ise bu haftanın en sıcak günü perşembe olacak ve sıcaklık 37 dereceye çıkacak.

Çanakkale'de sıcaklık perşembe 36, cuma 34 derece olacak.

Manisa'da hava sıcaklığı yarın 38 dereceye, perşembe ise 40 dereceye ulaşacak.