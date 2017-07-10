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Londra'daki büyük yangında 80 kişinin öldüğü düşünülüyor
Londra'daki büyük yangında 80 kişinin öldüğü düşünülüyor

Londra'da 24 katlı binadaki yangından 255 kişinin sağ kurtulduğu, kimliği tespit edilen 32 kişi dahil 80 kişinin hayatını kaybettiğinin düşünüldüğü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay 24 katlı binada çıkan yangından 255 kişinin sağ kurtulduğu açıklandı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yetkililerin araştırmaları sonucunda yangının yaşandığı gece binada 350 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Polis, 350 kişiden 14'ünün de yangın sırasında dairelerinde olmadığını 255'inin de yangından sağ kurtulduğunu aktarırken, yangının ardından haber alınamayanlar da dahil olmak üzere halen 80 kişinin hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü anımsattı.

BİNADAKİ CESETLERDEN 32'SİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yangının büyüklüğü dolayısıyla operasyonun zorlu geçtiğini bildiren İngiliz polisi, binadaki cesetlerden 32'sinin kimliklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yangından yaklaşık 10 kişinin daha sağ çıktığını ancak halen kendilerini yetkililere tanıtmadıklarını öne sürüyor.

İngiliz polisi, daha önceden yaptığı açıklamada binadaki incelemelerin ve kimlik tespit işlemlerinin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtmişti.

14 HAZİRAN GECESİ YANGIN ÇIKMIŞTI 

Londra'nın batısındaki Kensington ilçesinde 14 Haziran gecesi belediyeye ait 24 katlı Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında çok sayıda kişi evini kaybetmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı ortaya çıkmıştı.

Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, kamuoyundan özür dilemişti.



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