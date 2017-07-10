19:46, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Muğla'da zincirleme kaza: 3 ölü





Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Antalya-Fethiye karayolu Çaltılar Mahallesi'nde Muzaffer Konu idaresindeki 48 HF 877 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tayyar Ekinci yönetimindeki 48 HP 296 plakalı kamyonet çarpıştı. Bu sırada İbrahim Özdemir’in kullandığı 17 EV 333 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücü Muzaffer Konu ile araçlarda bulunanlardan Gülsüm Işık ve Saniye Ekinci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Tayyar Ekinci ve İbrahim Özdemir ile isimleri belirlenemeyen 2 kişi ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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