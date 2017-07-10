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'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi Köln'de açıldı
'15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi' sergisi Köln'de açıldı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Anadolu Ajansının, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflarından oluşturulan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Anadolu Ajansının, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflarından oluşturulan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı.

Başarısız darbe girişiminin birinci yılında, Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenecek "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında açılan fotoğraf sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve bu girişime kahramanca karşı koyan şehit ve gazilerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, yurt dışında yaşayan vatandaşların bu konudaki hassasiyetinin üst düzeyde olduğunu bildirdi.

Engin, şunları kaydetti:

"O geceyi tam olarak anlamamış, anlayamamış gençlerimize Anadolu Ajansının çok etkileyici, çarpıcı fotoğraflarıyla anlatmak ve göstermek istedik. Buraya gelen Alman dostlarımıza göstermek ve o akşam Türkiye'nin gerçekten neler yaşadığını, nasıl bir karanlık uçurumdan döndüğünü tekrar hatırlatmak istedik. Bu şekilde kahraman şehit ve gazilerimizin hatıralarını anabilirsek ne mutlu bize."

Engin, fotoğraf sergisinin yanı sıra 15 Temmuz'da 11.00-13.00 saatleri arasında başkonsolosluk binasında düzenlenecek "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine herkesi davet etti.

Fotoğraf sergisi 21 Temmuz'a kadar gezilebilecek.



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