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Güncelleme: 21:38, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

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Tarihi Kırkpınar'da 656'ncı randevu, Cuma günü başlıyor
Tarihi Kırkpınar'da 656'ncı randevu, Cuma günü başlıyor

Bu sene 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu sene 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, er meydanına çıkacak pehlivanlar, 16 Temmuz Pazar günü 2017 yılının Tarihi Kırkpınar başpehlivanı olabilmek için mücadele edecek.

Geçen yıl bin 969 pehlivanın katıldığı Kırkpınar'da bu sene 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkması bekleniyor. Ayrıca Kırkpınar'da geçen yıl 56 olan başpehlivan güreşlerinde, bu yıl pehlivan sayısı 62'ye çıktı.

Kurallar gereği, altın kemerin sürekli sahibi olunması için bir başpehlivanın üst üste üç kez "Kırkpınar Başpehlivanı" unvanını alarak altın kemeri takması gerekiyor. Geçen yıl başpehlivan olan Ordulu Recep Kara, altın kemere rakiplerine göre en yakın aday. Recep Kara'nın altın kemerin sürekli sahibi olabilmesi için üst üste iki yıl daha başpehlivan olması gerekiyor.

Kırkpınar'da bu yıl, geçen senenin başpehlivanı Recep Kara başta olmak üzere Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu gibi iddialı isimler mücadele edecek. 

BAŞKAN AYDIN: BU YIL KIRKPINAR ÇEKİŞMELİ OLACAK

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar'ın yağlı güreş turnuvalarının zirvesi olduğunu belirterek, "Bu yıl, Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz çok heyecanlı ve çekişmeli olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecan dolu güreşlerimize izlemeye davet ediyorum. Turnuvaya katılacak tüm güreşçilerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapılacak güreşlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldiğini kaydeden Aydın, "Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da ülke olarak büyük bir badire atlattık. Çok şehit verdik, çok canımız yandı ancak Allah'ın izniyle bu musibetten de zaferle ayrılmayı bildik. 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİL MÜSABAKALARA ÇIKACAK

Öte yandan, başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, yaptığı açıklamada, geçen hafta Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nin finalinde, Hamza Köseoğlu ile güreştiği sırada sakatlık yaşadığını söyledi.

Yapılan son kontrollerinde Kırkpınar'da güreşmesin de bir mani olmadığının doktorları tarafından bildirildiğini aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, "Çok şükür küçük ağrılarım dışında bir ağrım kalmadı. Antrenmanlarıma başladım, Kırkpınar'da güreşebileceğim." dedi.

Mehmet, bir güreşçi için Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin büyük bir vitrin olduğunu, "yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak görülen Kırkpınar'da, her güreşçinin hayalini altın kemerin süslediğini vurguladı.

Geçen yıl altın kemere çok yaklaştığını, finalde Recep Kara'ya yenilerek ikinci olduğunu hatırlatan Mehmet, ''Altın kemeri kazanarak, vefat eden babama hediye etmek istiyorum. İnşallah bu yıl şampiyon olarak, altın kemeri takmak istiyorum. Bunu başaracak güçteyim. Amacım altın kemeri üst üste 3 defa kazanarak kemerin ebedi sahibi olmak." şeklinde konuştu.



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