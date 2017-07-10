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Irak
21:46, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

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İbadi, DEAŞ'ın çöktüğünü Musul'dan ilan etti
İbadi, DEAŞ'ın çöktüğünü Musul'dan ilan etti

Irak Başbakanı İbadi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını resmen ilan ederek, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum. Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin (DEAŞ) çöktüğünü Musul'dan ilan ediyorum." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını resmen ilan etti.

İbadi, devlet televizyonunda yayımlanan "zafer" konuşmasında, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum. Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin (DEAŞ) çöktüğünü Musul'dan ilan ediyorum." dedi.

Irak güvenlik güçleri ve halkını kutlayan İbadi, DEAŞ'a karşı mücadelede destek veren ülkelere de teşekkür etti. Irak Başbakanı şunları kaydetti:

"Büyük zaferi, kahraman güvenlik güçleri, yaralı ve şehitler gerçekleştirdi. Zaferimiz vahşilik ve terörizme karşı gerçekleşti. Dini merci Ali Sistani ve tüm güvenlik güçlerini kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Bu zafer Iraklıların planı ve çabasıyla gerçekleşti. Iraklılar bundan gurur duymalı. Terörle mücadelemizde eğitim, lojistik ve hava saldırısında destek veren tüm ülkelere de teşekkür ediyoruz. Irak bugün önceki dönemlere göre daha homojendir. Önümüzde istikrarın sağlanması, altyapının yeniden imarı ve DEAŞ hücrelerini imha etmek var. DEAŞ'la mücadelemizde birleştiğimiz gibi bu konuda da birleşmemiz lazım."

"YAŞASIN IRAK"

İbadi, konuşmasının sonunda Irak bayrağını yanındaki komutanın elinden alarak göndere çekerken "Yaşasın Irak" sloganı attı.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.



İlgili Konular ırak İBADİ DEAŞ
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