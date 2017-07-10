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'Ölüm Yolu'nda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi | FOTO
'Ölüm Yolu'nda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi | FOTO

Srebrenitsa'daki soykırımdan kaçmak isteyen Boşnakların kullandığı ve halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta düzenlenen Barış Yürüyüşü sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'ndan kaçmak isteyen sivil Boşnakların kullandığı ve halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta soykırım kurbanları anısına düzenlenen Barış Yürüyüşü sona erdi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve 5 binden fazla kişinin katıldığı üç günlük yürüyüş, Nezuk kasabasından soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Yaklaşık 100 kilometrelik zorlu yürüyüşü tamamlayan katılımcılar, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek burada yatan kurbanlar için dua okudu, saygı duruşunda bulundu.

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol kateden katılımcılar, üç gün boyunca, o dönemde Srebrenitsalıların yaşadıklarını bir anlamda hissetme imkanı da buldu. Geceleri, daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında kalan katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler verildi ve ölüm yolunu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını paylaştı.

Türkiye'den de katılımcıların olduğu "Barış Yürüyüşü"nün sorunsuz sona erdiği bildirildi. 

Motosikletliler de Potoçari'ye ulaştı

Bu arada, soykırım kurbanlarını anmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden başkent Saraybosna'da toplanan ve bu sabah Srebrenitsa'ya doğru yola çıkan yüzlerce motosikletli de Potoçari'ye ulaştı.

"Unutmadık, unutturmayacağız" sloganıyla sabah saatlerinde Saraybosna'dan hareket eden motorsiklet maratonunun üyeleri, Srebrenitsa'da kurban yakınları tarafından karşılandı.

Srebrenitsa soykırımının 22. yılında yarın düzenlenecek toplu cenaze ve anma töreninin ardından 71 kurbanın cenazesi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yarınki cenaze töreninin ardından anıt mezarlıktaki soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 575'e yükselecek.

Öte yandan, Srebrenitsa'ya giden yol boyunca polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Sırp komutan Ratko Mladic'in emrindeki birliklerin Bosna Hersek'in doğusunda, nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslüman Boşnakların oluşturduğu Srebrenitsa'yı 11 Temmuz 1995'te işgal etmesi, buradaki Boşnak soykırımının habercisi oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, işgalinin ardından Hollandalı askerlere sığınan binlerce Boşnak, şehre giren Sırp askerlere teslim edilirken, kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin verildi ancak erkekler katledildi.

Sırplar, kadın ve çocukları otobüslere bindirip bölgeden uzaklaştırırken Boşnak erkekler civardaki ormanlık alanlarda, fabrika ve terk edilmiş binalarda katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

Hollandalı askerlere sığınmayıp "ölüm yolu" olarak adlandırılan ormanlık alandan Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmayı deneyen binlerce sivil de Sırpların pusuları ve saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün raporuna göre, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımında en az 8 bin 372 kişi hayatını kaybetti.



İlgili Konular Bosna Hersek Bosna Sırp Cumhuriyeti bosna savaşı
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