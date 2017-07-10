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İstanbul'da indirimli ve ücretsiz ulaşım kararı
İstanbul'da indirimli ve ücretsiz ulaşım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı ile okulların açılacağı 18 Eylül günü için toplu ulaşımın indirimli ve ücretsiz olması yönünde karar aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül'de trafikteki olası yoğunluğun önlenmesi için toplu ulaşımın indirimli ve ücretsiz olması yönünde bir karar aldı. 

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleşen Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ile CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever imzasıyla iki teklif verildi.

Birinci teklifte Kurban Bayramı süresince halkın toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanmaları önerisi yapıldı. Teklifte Kurban Bayramı süresince 1-4 Eylül 2017 tarihlerinde 06.00 - 24.00 arasında tüm İstanbulluların toplu taşıma araçlarından yüzde 50 indirimli yararlanmaları için karar alınması istendi.

Oy çokluğuyla alınan karara göre, İstanbullular, Kurban Bayramı boyunca; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel ile bağlı araçları, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihalesi kapsamında çalışan araçlar, Şehir Hatları A.Ş, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Metro, Moda Nostaljik Tramvay ile yüzde 50 indirimle seyahat edebilecekler.

18 EYLÜL'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü trafiğin olası yoğunluğunun önlenmesi için de toplu ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı.

AK Parti ve CHP'li üyelerin ortak imzasıyla İBB Meclis Başkanlığına sunulan teklifte; okulların açılacağı gün İstanbul'da 5 bin 771 okulda 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ve 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacakları hatırlatıldı.

Bu nedenle okulların açıldığı gün halkın toplu taşıma araçlarına yönlendirilerek bireysel araçların kullanımını asgariye indirmek, trafik yükünü azaltmak ve güvenli taşımacılığı özendirmek amacıyla 18 Eylül 2017 Pazartesi günü 06.00 ile 14.00 arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet verilmesi teklifi getirildi.

İki partinin grup başkanvekillerinin imzasıyla sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen teklife göre, okulların açılacağı 18 Eylül'de İstanbullular toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecekler.

5393 sayılı kanunun 75/a maddesine göre 18 Eylül'de 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz taşınacak yolcuların bedelleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.



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