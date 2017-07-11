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Townsend: DEAŞ’a karşı önümüzde daha zor bir savaş var
Townsend: DEAŞ’a karşı önümüzde daha zor bir savaş var

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Townsend, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin, "Bu zafer DEAŞ’ı bitirmez ve önümüzde daha zor bir savaş var" ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan, 3 yıl DEAŞ'ın kontrolünde kalan Musul'un örgütten kurtarılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Koalisyon, Başbakan (Haydar) el-İbadi’nin Musul zaferini duyurmasını memnuniyetle karşılıyor ve sivilleri korumak için sıradışı bir çaba sarf ederken DEAŞ’a karşı önemli bir ilerleme kaydeden Irak güvenlik güçlerini tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Musul’un bazı mahallelerinde patlayıcıların ve saklanmış DEAŞ militanlarının temizlenmesinin devam ettiği belirtilen açıklamada Musul’un tamamen Irak ordusunun eline geçtiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, şunları kaydetti:

"Küresel koalisyon, zalim ve kötü bir düşmana karşı tarihi zaferlerinden dolayı Başbakan el-İbadi’yi ve Irak güvenlik güçlerini tebrik ediyor. Ancak dikkat edin bu zafer DEAŞ’ı bitirmez ve önümüzde daha zor bir savaş var. Ama ikiz başkentlerinden birini ve sözde halifeliklerinin bir incisini kaybetmeleri onlara elbette ki büyük bir darbedir. Musul hem ordu için zor bir savaştı ve koalisyon çetin bir savaş sonucu elde ettikleri zaferlerini kutlarken Iraklı ortaklarının yanında durmakla gurur duyuyor."

Açıklamada, Iraklı milis ve Kürt Peşmerge kuvvetlerinin de katkılarına değinilirken Musul’un işgalinde DEAŞ’ın Atabey Nurettin Zengi Camii ve Hazreti Yunus Türbesi dahil kentteki birçok dini ve kültürel yapıyı yok ettiği ifade edildi.

DEAŞ’ın Irak’ın birçok bölgesinde varlığını sürdürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada koalisyonun örgüte karşı Irak’ın yanında olacağı vurgulandı.

TİLLERSON: BM VE IRAK HÜKÜMETİNİN YANINDA OLACAĞIZ 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordusu ve halkı ile Kürt peşmergelerin bu zaferi elde etmede gösterdiği fedakârlığı takdir ediyoruz ve bu operasyonda hayatını kaybedenler için taziye dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Musul’da başta Atabey Nureddin Zengi Camisi olmak üzere birçok tarihi esere terör örgütü DEAŞ tarafından zarar verildiğine işaret eden Tillerson, ABD ve koalisyonun, kurtarılan alanların istikrara kavuşması ve insanların evlerine geri dönmesi için BM ve Irak hükümetinin yanında olacağını vurguladı



İlgili Konular ırak DEAŞ ABD Townsend
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