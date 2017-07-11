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Çavuşoğlu: İnsani ve kalkınma yardımlarında ABD'yi geçeceğiz
Çavuşoğlu: İnsani ve kalkınma yardımlarında ABD'yi geçeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2017'de ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen Fildişi Sahili Kadın, Çocuk Esirgeme ve Dayanışma Bakanlığına bağlı Kadın Eğitim ve Meslek Edindirme Enstitüsünün (IFEF) Port Bouet'deki merkezinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Afrika kıtası ile dost ve kardeş ülke Fildişi Sahili'nin kalkınmasına ve gelişmesine çok önem verdiğini söyledi.

İnsani ve kalkınma yardımları bakımından Türkiye'nin en önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2016'da ABD'nin yaptığı insani kalkınma yardım miktarı 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin yapmış olduğu yardım miktarı ise 6 milyar dolar. Milli gelire göre ise açık ara dünyada birinci sıradayız. 2017'de rakam olarak da ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz."

Türkiye'nin bu yardımlarını AFAD, Kızılay ve TİKA aracılığıyla dünyanın her yerine ulaştırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, TİKA'nın dünyadaki 50 koordinatörlüğünden 16'sının Afrika kıtasında olduğunu kaydetti.

"BÜYÜKELÇİLİK SAYISINI 50'YE ÇIKARACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 39 büyükelçiliğinin olduğunu belirterek, "Açacağımız büyükelçiliklerle beraber önce 45'e, sonra 50'ye ulaşacağız. Yani Afrika'da hemen hemen büyükelçilik açmadığımız ülke kalmayacak." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından derslikleri gezen Çavuşoğlu, merkezde eğitim alan kadınlarla sohbet etti.



İlgili Konular Mevlüt Çavuşoğlu TİKA ABD Türkiye
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