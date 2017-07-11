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Katar Emiri Al Sani'den Umman Sultanı Bin Said'e özel mesaj
Katar Emiri Al Sani'den Umman Sultanı Bin Said'e özel mesaj

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Yusuf bin Alevi ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in Özel Temsilcisi Esed Tarık Al Said ile Körfez krizini görüştü. Al Sani'nin ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin "Umman Sultanı Bin Said'e gönderdiği özel mesajı temsilcisine iletti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Yusuf bin Alevi ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in Özel Temsilcisi Esed Tarık Al Said ile Körfez krizini görüştü.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, başkentteki Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen Bin Alevi ile Al Sani, Katar krizine ilişkin son gelişmelerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güven ve istikrarını koruyacak şekilde krizi çözüme kavuşturma yönündeki ara buluculuk çabalarının desteklendiğine vurgu yapıldı.

KATAR EMİRİ AL SANİ'DEN UMMAN SULTANI'NA ÖZEL MESAJ

Öte yandan Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Umman'da Bin Alevi'nin yanı sıra Sultan Bin Said'in Özel Temsilcisi Al Said ile bir araya geldiği ve Doha'ya yönelik "hukuk dışı icraatlar" hakkında Ummanlı yetkilileri bilgilendirdiği belirtildi.

Al Sani'nin ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin "kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Körfez ülkeleri, uluslararası ve bölgesel gelişmelerle" ilgili Umman Sultanı Bin Said'e gönderdiği özel mesajı temsilcisine ilettiği ifade edildi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a ambargo uygulayan dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.



İlgili Konular Katar Al Sani umman katar krizi
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