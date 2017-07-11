08:32, 11 Temmuz 2017 Salı

Mardin ve Hakkari kırsalında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi



Foto: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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