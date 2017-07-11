Mardin ve Hakkari kırsalında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtaya üye seçimine ilişkin alınan kararlara Resmi Gazete'de yer verildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2017'de ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı ile okulların açılacağı 18 Eylül günü için toplu ulaşımın indirimli ve ücretsiz olması yönünde karar aldı
Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak
Bu sene 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 Temmuz Cuma günü başlayacak.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Anadolu Ajansının, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflarından oluşturulan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ege Bölgesi, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. İzmir'de sıcaklık cuma günü 39 dereceye kadar çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca mülakatların tamamlanmasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek Sinema Kampı başvuruları başladı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lılarca yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 13 kırsal mahalle ile bağlı 4 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı açıklamada "üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz." dedi