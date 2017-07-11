Trump'tan Musul açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasını "uzun süren bir kabustan uyanma" olarak niteledi.
Musul'un kurtarılması operasyonunda sağlanan başarıdan dolayı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak ordusunu tebrik eden Trump, "DEAŞ'ın zalimce katlettiği binlerce Iraklının ve DEAŞ'tan sıkıntı çeken milyonlarca Iraklının yasını tutuyoruz. Ülkelerinde hayatı normale döndürmek için hayatlarını kaybeden kahraman askerleri için Irak halkının ve Peşmerge'nin acılarını paylaşıyoruz ve fedakarlıklarını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, Irak güvenlik güçlerinin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Trump, başkanlığının ilk 6 ayında DEAŞ'la mücadele konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerine değindi.
Trump, "DEAŞ'ın bir zamanlar sözde halifeliğini ilan ettiği Musul'daki zafer, örgütün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini veriyor. DEAŞ'ın tamamen yok edilmesine çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, Srebrenitsa soykırımı ile ilgili olarak, "Bu tür zulümleri önlemeye yardımcı olmak için geçmişe dürüstçe bakmalı, bu suçların gerçekleşmesine izin veren rollerimizi kabul etmeliyiz" dedi
ABD yönetimine çağrıda bulunan Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, abluka uygulayan ülkelerin ihlallerine karşı Washington'ın "net ve sert" bir tavır takınmasını istedi
ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ın bir zamanlar sözde halifeliğini ilan ettiği Musul'daki zafer, örgütün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini veriyor" dedi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin başkent Sana'ya ulaştığı bildirildi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Yusuf bin Alevi ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in Özel Temsilcisi Esed Tarık Al Said ile Körfez krizini görüştü. Al Sani'nin ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin "Umman Sultanı Bin Said'e gönderdiği özel mesajı temsilcisine iletti
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Townsend, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin, "Bu zafer DEAŞ’ı bitirmez ve önümüzde daha zor bir savaş var" ifadelerini kullandı
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) Sırp milliyetçiler tarafından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı olan 11 Temmuz'da yapılması planlanan miting iptal edildi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD ile Rusya arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasına şüpheli yaklaştıklarını ve kendileri için bağlayıcı olmadığını belirtti
Suudi Arabistan, Katar'a yönelik önlemlerin, Doha yönetiminin "bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi" için alındığını bildirdi
Srebrenitsa'daki soykırımdan kaçmak isteyen Boşnakların kullandığı ve halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta düzenlenen Barış Yürüyüşü sona erdi
Irak Başbakanı İbadi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını resmen ilan ederek, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum. Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin (DEAŞ) çöktüğünü Musul'dan ilan ediyorum." dedi
Londra'da 24 katlı binadaki yangından 255 kişinin sağ kurtulduğu, kimliği tespit edilen 32 kişi dahil 80 kişinin hayatını kaybettiğinin düşünüldüğü açıklandı
Terör örgütü PKK/PYD'nin, Suriye'de Halep'in Mare ilçesine düzenlediği füze saldırılarında 5 sivil yaralandı. PYD'nin dün Mare'de sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı
Mahkeme, Müslüman iki kardeşin izinli olduğu gün sınıf fotoğrafı çekimi düzenleyen okulun, kardeşlere toplamda 500 avro tazminat ödemesine karar verdi.
ABD Başkanı Trump, eski FBI Direktörü Comey'i gizli bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.