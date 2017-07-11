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08:44, 11 Temmuz 2017 Salı

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Katar'dan ABD yönetimine çağrı
Katar'dan ABD yönetimine çağrı

ABD yönetimine çağrıda bulunan Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, abluka uygulayan ülkelerin ihlallerine karşı Washington'ın "net ve sert" bir tavır takınmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ABD'ye Katar'a tavır alan ülkelerin, Katar vatandaşları ve mukimlere yönelik ihlallerine "net ve sert" bir tavır takınması çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan açıklamada, Komite Başkanı Ali bin Samih el-Marri'nin Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bazı yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Görüşmede insani değerler ve ilkeler ile uluslararası sözleşmelerin ülke çıkarlarından ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Marri'nin, siyasi çözüm bahanesiyle ihlallerin sürdürülebileceği konusunda da uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Marri'nin, Katar vatandaşları ile Katar'da ikamet edenlere yönelik işlenen insan hakları ihlalleri ve toplu cezalandırmaya dair ABD'li yetkililere ayrıntılı bilgi verdiği ve bunlar karşısında Washington'ın "net ve sert" bir tutum sergilemesini talep ettiği belirtildi.



İlgili Konular katar krizi Katar
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