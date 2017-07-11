09:06, 11 Temmuz 2017 Salı

ABD'de askeri uçak düştü: 16 ölü



Foto: Arşiv

ABD'nin Mississippi eyaletinde deniz piyadelerine ait olduğu belirtilen askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 16 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Mississippi eyaletinde deniz piyadelerine ait olduğu belirtilen askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 16 kişi öldü. Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi. Leflore idari bölgesi Acil Durum Müdürü Fred Randle ise uçağın düştüğü bölgede 16 cesede ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson'ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesi sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti. Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

İlgili Konular ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.