Kütahya'daki trafik kazasında bir asker şehit

Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu bir askerin şehit olduğu, 3'ü asker 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen Değirmenözü Jandarma Karakolu askerlerinin bulunduğu kamyonet, merkeze bağlı Değirmenözü köyü yakınında karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 RY 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, jandarma aracındaki askerlerden biri olay yerinde şehit oldu, her iki kamyonette bulunan 3'ü asker 7 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şehit asker ile yaralıların isimlerinin belirlenmesine çalışılıyor.
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Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi yaralandı
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