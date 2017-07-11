09:26, 11 Temmuz 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şehitliğe ziyarette bulunacak, 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan’ın kabrini ve ailesini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle mevlide katılacak.

(Düzce/11.00/11.30/11.45/12.00)

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Garnizon, Bünyan ve Yeşilhisar şehitliklerini ziyaret edecek, Hunat Camisi'nde şehitler için okutulacak mevlide katılacak, 15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat polisleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailelerine ziyarette bulunacak.

(Kayseri/11.00-16.30)

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kıranköy ve Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti yapacak, Büyük Camisi'ndeki mevlit programına katılacak.

(Samsun/11.00/12.00)

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisini açacak.

(Ankara/11.30)

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şehit Ömer Halisdemir'i kabri başında anma törenine ve "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturulması etkinliğine iştirak edecek, Şehit Ömer Halisdemir'in babasına ziyarette bulunacak, "Demokrasi ve Milli Birlik Konferansı''na katılacak.

(Niğde/11.00-11.45/Mersin/19.00)

- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında Hava ve Kanlıpınar şehitlikleri ile Valiliği ve Şehit Fatih Dalgıç'ın ailesini ziyaret edecek, şehitler için okutulacak mevlide katılacak.

(Eskişehir/11.30-20.30)

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yukarı Tekke Şehitliği'ni ziyaret edecek, şehitler için okutulacak mevlide ve 15 Temmuz Şehitler Fidanlığı'nın açılışına iştirak edecek.

(Sivas/11.00/12.00/14.00)

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Etimesgut Elvanköy Mezarlığı’nda 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00)

- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şenkaya ilçesi ve Erzurum merkezde şehit ailelerini ziyaret edecek, Valilik ziyaretinde bulunacak, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezecek.

(Erzurum/10.45-18.00)

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz şehidi Umut Can Kılıç’ın kabrini ziyaret edecek.

(Ankara/ 11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreni"ne katılacak.

(Srebrenitsa)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Malatya kayısısının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tesciline ilişkin sertifika törenine katılacak.

(Ankara/ 12.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyon (KEK) teknik heyet toplantılarına katılacak.

(Angola)

3- Dünya Petrol Kongresi sürüyor

- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde, Hindistan Petrol Bakanı Shri Dharmendra Pradhan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Petrol İhraç Edenler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun da yer aldığı sektörün önemli isimlerinin katılacağı oturumlar yapılacak.

- IEA'nın "Dünya Enerji Yatırımı 2017 Raporu" tanıtılacak.

(İstanbul)

4- TÜİK, mayıs ayı perakende satış endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine, 2 yıl (672 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılacak, ardından Liberya'ya resmi ziyarette bulunacak.

(Abidjan/Monrovia)

2- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

SPOR

1- Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ikinci kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, grupların ve ön eleme turlarındaki eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi yapılacak.

(Mies/15.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 4 maç yapılacak.

(Bakü/Paola/Belgrad/Rijeka)

4- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri sona erecek.

(Konya)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon sürüyor.

(Londra)

6- Fransa Bisiklet Turu'na 10. etap yarışıyla devam edilecek.

(Perigueux-Bergerac)