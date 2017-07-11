10:03, 11 Temmuz 2017 Salı

Suriyelilerin Cerablus'a dönüşleri sürüyor





Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a dönenlerin sayısı 44 bin 643 oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Halep kenti Cerablus ilçesine dönenlerin sayısı 44 bin 643'e ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekatın ardından, Türkiye'de sığınan Suriyelilerin dönüşü sürüyor. Suriyeliler, ülkelerine gitmek için Gaziantep Valiliğine başvuruyor. Alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki işlemleri sonrası ülkelerine dönüyor. Bu kişiler, Karkamış Spor Salonu'ndaki kayıt işlemlerinin ardından güvenlik kontrolünden geçirilerek Cerablus'a gönderiliyor. Gaziantep Göç İdaresi Müdürü Oktay Bahçeci yaptığı açıklamada, 7 Eylül 2016 itibarıyla Suriye'ye geçişlerin başladığını hatırlattı. O günden bu yana Suriyelilerin talep etmeleri halinde geçişlerini sağladıklarını anlatan Bahçeci, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 44 bin 643'e ulaştığını kaydetti. Bahçeci, talepte bulunan Suriyelilerin işlemlerini tamamlayıp, geçişleri sürdüreceklerini bildirdi.

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