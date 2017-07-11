10:23, 11 Temmuz 2017 Salı

DEAŞ'lı ABD askeri tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerikan ordusunda görevli bir astsubay IŞİD (DEAŞ)'e destek verdiği gerekçesiyle Hawaii'de tutuklandı

FinansGündem'in İsveç basınına dayandırdığı habere göre daha önce Afganistan ve Irakta görev yapan 34 yaşındaki Ikaika Erik Kang'ın bir yıldır askeri makamlar ve FBI tarafından izlendiği belirtildi.

Mahkemeye sunulan iddianameye göre İkaika Kang DEAŞ'e malzeme desteği vermek, askeri belgeler ulaştırmak, IŞİD militanlarını eğitmeye çalışmak ve DEAŞ'e bağlılık yemini etmek ile suçlanıyor.