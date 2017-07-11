10:54, 11 Temmuz 2017 Salı

Trafik sigortalarında yeni dönem başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hasar riski yüksek araçlar ile taksi, minibüs, otobüs gibi araç gruplarındaki prim ve hasarı sigorta şirketleri arasında paylaştıracak "Riskli Sigortalılar Havuzu" modeli yürürlüğe girdi.

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumluluk Si̇gortasında Tari̇fe Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hasar frekansı yüksek basamak ve araç grupları için 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "Riskli Sigortalılar Havuzu" kuruldu.

Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca belirlenen esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılacak.

Hasar riski yüksek araçlar (1, 2 ve 3. basamaklardaki tüm araç grupları) ile diğer basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), sürücü dahil 18-30 koltuklu ile sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu otobüsler, kamyon ve çekici türündeki araç grupları havuz kapsamında olacak.

Poliçelere ilişkin hesapların yönetimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) tarafından yapılacak.

Primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanacak. Yüzde 50'si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaşılacak olan primler ve ödenen hasarların kalan yüzde 50'si ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre belirlenecek. Bu pay her yılın başında hesaplanacak ve yıl boyunca sabit kalacak. Söz konusu pay, bu yıl için 1 Ocak 2014-12 Nisan 2017 tarihlerindeki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanacak.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE KOMİSYON ORANLARI

Havuz kapsamındaki taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici türündeki araç gruplarında hasarsızlık prim indirim oranları da yeniden belirlendi.

Buna göre kaza yapmayan taksi, minibüs, otobüs, kamyon sürücülerindeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 yerine yüzde 30 olacak. Hasar riski düşük 6'ncı basamaktaki gruba uygulanan prim indirim oranı yüzde 30 yerine yüzde 20, 5'inci basamaktaki gruba uygulanan prim indirim oranı ise yüzde 15 yerine yüzde 10 olarak uygulanacak.

Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler Hazine Müsteşarlığı denetimine tabi olacak.

Söz konusu yönetmelik 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.