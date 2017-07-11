11:27, 11 Temmuz 2017 Salı

Suriye sınırına askeri sevkiyat



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Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçların Kilis'e ulaştığı bildirildi. Çeşitli birliklerden gönderilen 6 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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