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Ortadoğu
11:31, 11 Temmuz 2017 Salı

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Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bin 732'ye yükseldi
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bin 732'ye yükseldi
Foto: Arşiv

Yemen'deki kolera salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 732'ye çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 732 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla bin 732'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 313 bin 538 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada ise on binlerce göçmeni barındıran ve yeterince içme suyuna sahip olmayan Hacce vilayetine bağlı Abes ilçesinin, kolera salgınından en çok etkilenen bölge olduğuna işaret edildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

 


İlgili Konular Yemen DSÖ Yemen'de kolera salgını
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