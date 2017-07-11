11:47, 11 Temmuz 2017 Salı

Kazakistan OPEC’ten ayrılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev bir açıklama yaparak ülkesinin OPEC üyeliğinden sorunsuz bir şekilde ayrılmak istediğini ve bu süreçte gittikçe petrol üretimini artıracağını bildirdi.

TASS ajansına göre, Bozumbayev Kazakistan’ın OPEC’ten ayrılma sürecinin birkaç ay içinde gerçekleşeceğini bildirdi. Kazak bakan OPEC zirve toplantısının sonbaharın son ayında gerçekleşeceğine işaret ederek, "Bu Kasım ayının konusudur" açıklamasında bulundu.

Buna ek olarak, Bozumbayev Kazakistan’ın bu yıl petrol üretim planını aşacağını ve 81 milyon tondan fazla petrolün üreteceğini ve buna rağmen ülkesinin yine de 'petrol üretiminin azaltılması anlaşması'na uyduğunu öne sürdü.