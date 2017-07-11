AB'den 'Srebrenitsa katliamı' mesajı

Avrupa Birliği (AB), 22 yıl önce Srebrenitsa Soykırımı'nda insan onuru, özgürlük, demokrasi ve eşitlik gibi değerlerin ciddi bir şekilde ihlal edildiğini kaydetti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı vesilesiyle ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılında kalbimiz ve düşüncelerimiz soykırım kurbanları ile onların aile ve arkadaşlarıyla birlikte. Bugün kurbanları saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bosna Hersek ve AB arasındaki ilişkinin temel değerlerini oluşturan insanlık onuru, özgürlük, demokrasi ve eşitliğin 22 yıl önce ciddi bir şekilde ihlal edildiği belirtilen açıklamada, AB üyelik sürecinin Bosna Hersek dahil bölgedeki tüm ülkeler için açık olduğu, bu sürecin bölgede uzlaşma, hukuk ve iş birliğine katkıda bulunacağı vurgulandı.
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmişti.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti. Katledilen Boşnaklar o dönem toplu mezarlara gömülmüştü. Bu olay, Uluslararası Adalet Divanı tarafından 2007'de soykırım olarak kabul edilmişti. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Avrupa Birliği (AB), 22 yıl önce Srebrenitsa Soykırımı'nda insan onuru, özgürlük, demokrasi ve eşitlik gibi değerlerin ciddi bir şekilde ihlal edildiğini kaydetti
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