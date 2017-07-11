12:29, 11 Temmuz 2017 Salı

Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile ilgili çarpıcı açıklama





Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç, Atina ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 20 yıl önce Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyarak hata yaptıklarını ifade etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç dün Atina’da Yunan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Makedonya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni Balkan haber sitesinde yayınlanan habere göre Bakan yaptığı açıklamada Sırp Bakan Daçiç, 20 yıl önce Sırbistan’ın, Üsküp’ü Makedonya Cumhuriyeti ismiyle tanıyarak hata yaptığını ifade etti. Daçiç ayrıca Üsküp’ün her zaman Sırbistan’ın Kosova sorununa kötümser baktığını da sözlerine ekledi. Daçiç, “Onlar Kosova’nın bağımsızlığını tanıdı. Ayrıca Kosova’nın UNESCO’ya üye olmasından yana oy kullandı” dedi.

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