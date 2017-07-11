Hakan Şükür için yakalama kararı

Eski Milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hakan Şükür katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Bekir Savran, Hakan Şükür'ün Twitter hesabı üzerinden kendisine mesaj yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili hakaret içeren videolar gönderdiğini, şahsına yönelik de hakaret ve iftira içerikli mesajlar yolladığını belirterek, "Ben de bu hususu gerekli yerlere ihbar ettim. Cumhurbaşkanımızı devletin temsilcisi olarak gördüğüm için ihbar etme gereği duydum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.
Hakim, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya taraf olarak katılma talebini kabul etti.
Hakan Şükür'ün ise davetiye gönderilmesine rağmen duruşmalara katılmadığını, Amerika'ya taşındığı bildirildiğinden adres tespiti için müzekkere yazıldığını ancak adresinin belirlenemediğini ifade eden hakim, Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Srebrenitsa soykırımı, 8 bin 372 masumu katledenler yanında, kendilerine sığınan sivilleri, eli kanlı katillere teslim eden korkakların da peşini bırakmayacaktır." dedi
Mardin Kızıltepe'de PKK'ya yönelik operasyonda, 12 silah, 9 bin 410 fişek, 7 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında başlatılan proje kapsamında, darbe girişiminde şehit düşen 249 vatandaş için 249 bin Yasin-i Şerif okunma hedefi aşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulundu
Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eskişehir'de, FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen Facebook görünümlü yeni bir mesajlaşma programı ortaya çıkarıldı
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı
Hasar riski yüksek araçlar ile taksi, minibüs, otobüs gibi araç gruplarındaki prim ve hasarı sigorta şirketleri arasında paylaştıracak "Riskli Sigortalılar Havuzu" modeli yürürlüğe girdi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a dönenlerin sayısı 44 bin 643 oldu
Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi yaralandı
İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına ilişkin başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52'si gözaltına alındı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtaya üye seçimine ilişkin alınan kararlara Resmi Gazete'de yer verildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2017'de ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı ile okulların açılacağı 18 Eylül günü için toplu ulaşımın indirimli ve ücretsiz olması yönünde karar aldı