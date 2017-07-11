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Hakan Şükür için yakalama kararı
Hakan Şükür için yakalama kararı

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hakan Şükür katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bekir Savran, Hakan Şükür'ün Twitter hesabı üzerinden kendisine mesaj yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili hakaret içeren videolar gönderdiğini, şahsına yönelik de hakaret ve iftira içerikli mesajlar yolladığını belirterek, "Ben de bu hususu gerekli yerlere ihbar ettim. Cumhurbaşkanımızı devletin temsilcisi olarak gördüğüm için ihbar etme gereği duydum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Hakim, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya taraf olarak katılma talebini kabul etti.

Hakan Şükür'ün ise davetiye gönderilmesine rağmen duruşmalara katılmadığını, Amerika'ya taşındığı bildirildiğinden adres tespiti için müzekkere yazıldığını ancak adresinin belirlenemediğini ifade eden hakim, Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. 



İlgili Konular Hakan Şükür Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi
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