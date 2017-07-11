12:40, 11 Temmuz 2017 Salı

DEAŞ, Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak merkezli televizyon kanalı El Sumarya, DEAŞ'lıların Telafer'de örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü duyurdukları ve yeni 'halifeyi' açıkladıklarını belirtti.

Ninova'daki yerel kaynaklara dayandırılan haberde, Musul'un batısında yer alan Telafer'in örgüt içi bir darbeye sahne olduğu ve Bağdadi destekçilerinin birçoğunun örgüt tarafından tutuklandığı belirtildi. El Sumarya, Bağdadi'nin ölümünün doğrulanmasıyla birlikte örgüt içerisindeki bazı gruplar arasında liderlik kavgasının başlayabileceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir süre önce yaptığı açıklamada Rus uçaklarının 28 Mayıs'ta Rakka yakınlarında DEAŞ'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı bir binayı vurduğu ve 30'u saha komutanı olmak üzere yaklaşık 330 militanın öldürüldüğü belirtmişti. Açıklamada, Bağdadi'nin vurulan binada olduğu ve öldüğü bilgisinin farklı kaynaklardan teyit edilmeye çalışıldığı vurgulanmış, sonrasında İran, Bağdadi'nin Rus uçaklarının düzenlediği hava saldırısında kesin olarak öldüğünü duyurmuştu.



ABD Savunma Bakanlığı ise Bağdadi'nin öldüğü haberlerini doğrulayamadıklarını belirtmişti.