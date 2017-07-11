12:45, 11 Temmuz 2017 Salı

Kudüs'ten Katar'a destek, ablukaya ve Filistin Yönetimi'ne tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren 50’ye yakın kurum, kuruluş ve STK, birçok Arap ülkesi tarafından boykot ve ablukaya maruz bırakılan Katar’a, yayımladıkları bir belge ile desteklerini duyurdu.

İsrail işgalindeki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından imzalanan belgede Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani'ye yönelik mesajda, "Kudüslü kurum ve kuruluşlar, sizlere içtenlikle teşekkür ediyor ve Kudüs'e Daimi Destek Komitesi aracılığıyla kentin Arap kimliğinin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan mukaddesatını korumak için verdiğiniz destekleri takdir ediyor." ifadeleri yer alıyor.

Katar’ın eski Emiri Hamad bin Halife Al Sani’nin talimatıyla 1998’de Katar Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Doha merkezli Kudüs’e Daimi Destek Komitesi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs temsilciliğinin sekreteri Hatem Abdulkadir, Kudüslü kurum ve kuruluşlar tarafından imzalanan belge ve Filistin halkının Katar’a uygulanan ablukaya tepkisi konularında açıklamalarda bulundu.

Abdulkadir, Kudüs ve Filistin halkının Katar’a uygulanan ablukaya tepkili olduğunu belirterek Filistin Yönetimi’nin ortaya koyduğu resmi tavır ile toplumsal tavrı ayırt etmek gerektiğini söyledi. Abdulkadir şöyle konuştu:

“Başta hastaneler, üniversiteler ve tıp merkezleri olmak üzere binlerce üyeleriyle Kudüs’teki en etkin kadın dernekleri, sendikalar, gençlik ve spor merkezleri de bu belgeye imza atarak Kudüs halkının Katar’a olan açık desteğini sunmuştur. Toplumsal tepki ile devletin duruşunu daima birbirinden ayırmak gerek. Filistin Yönetimi bu konuda tarafsız olmayı seçiyor. Dolayısıyla Filistin Yönetimi’nden bu bağlamda açık bir tepki gösterilmedi. Ancak Filistin halkı olarak, Kudüslüler olarak bu belgeyi imzalamakla açıkça ablukaya karşı olduğumuzu gösterdik.”

Katar’ın başta Gazze ve Kudüs olmak üzere Filistin’e ve Filistin davasına verdiği desteği unutmalarının mümkün olmadığını belirten Abdulkadir, “Kudüslü kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından imzalanan bu belge ile Katar’ın Kudüs’e sunduğu destek karşısında bu ülkeye teşekkürlerini ve desteklerini sunmuş oldu, Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani’ye desteklerini bildirdi.” dedi.

KATAR, HAMAS VE FETİH AYIRIMI YAPMIYOR

Kudüs’e Daimi Destek Komitesi’nin Kudüs Temsilciliği sekreteri Abdulkadir, Katar’ın Filistin davasına verdiği destekle Hamas ve Fetih ayrımı yapmadığını belirterek, Filistinli tarafların Filistin’i tamamlayan bir bütün olarak gördüğüne vurgu yaptı. Abdulkadir şunları söyledi:

“Bu belgede Filistin’i yöneten Fetih hareketinin de imzası var. Bizce Katar, Hamas ile Fetih arasında bir fark gözetmiyor. Katar’ın Gazze’ye yardımı Hamas’a yardım olarak da okunmamalıdır. Katar, Filistin davasının tüm bileşenleri ile ilişkisini sürdürüyor. Hamas’a desteği ise Hamas’ın Filistin’in bir parçası olması hasebiyledir.”

KATAR, HRİSTİYAN-MÜSLÜMAN FARKI GÖZETMİYOR

Abdulkadir, Katar’ın eski emirinin talimatıyla kurulan Kudüs’e Daimi Destek Komitesi’nin kuruluş amacının Kudüs’ün Müslüman yapısının yanı sıra, Arap ve Hristiyan kimliğini de korumak olduğuna da dikkati çekti.

Katar’a destek belgesinde Hristiyan kurum ve kuruluşların da imzası olduğunu belirten Abdulkadir, “Bu belgede yaklaşık 50 kurum ve STK’nın imzası var, Kudüs’teki tüm Filistinli sağlık kuruluşları ve üniversitelerin imzası var. Bu belgede Müslüman kurum, kuruluş ve STK’ların yanı sıra Hristiyan Arap kurum, kuruluş ve STK’larının da imzası var. Çünkü Katar, Kudüs’ün Müslüman ve Hristiyan nüfusuyla bir bütün olduğunu kabul ediyor ve sunduğu destekle Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmıyor.” şeklinde konuştu.