12:50, 11 Temmuz 2017 Salı

Suriyeli muhalifler Esed'e ait bir savaş uçağını düşürdü





Suriyeli muhaliflerin ülkenin güneybatısındaki ateşkes bölgesinde Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürdüğü duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AFP haber ajansı, Suriyeli muhaliflerin ülkenin güneybatısındaki ateşkes bölgesinde Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürdüğü duyurdu. Uçak düşürmeye ilişkin açıklamanın muhalif kaynaklar tarafından yapıldığı belirtildi.

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