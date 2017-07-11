13:27, 11 Temmuz 2017 Salı

Keşmir'de silahlı saldırı: 7 ölü





Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir eyaletinde 6'sı kadın 7 Hindu, polis ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın işgali altında tutulan Keşmir'in Anantnag bölgesinin güneyinde polis ve direnişçiler arasındaki silahlı çatışma 6'sı kadın 7 Hindu öldürüldü, 19 kişi ise yaralandı. Polis, Amarnath tapınağına giden Hinduların bulunduğu otobüsün Keşmirli direnişçiler tarafından çapraz ateşe tutulduğunu açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamasında, "Korkunç saldırı, kelimelerin ötesinde bir acı" ifadelerini kullandı.

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