Japonya'da saldırı planına ceza öngören yasa yürürlüğe girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Japonya'da çeşitli suçları işleme planı yapmaya ceza öngören tartışmalı yasa, yürürlüğe girdi.
Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Şinzo Abe hükümeti tarafından hazırlanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce terörizmle mücadele açısından gerekli olduğu savunulan yasa, bugün itibariyle uygulanmaya başlayacak.
Hukukçular dahil muhaliflerin, terörist örgütler ve suç örgütleri tanımının belirsiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdiği ve temel hakların ihlal edilmesine neden olabileceğinden endişe ettiği yasa, iki ya da daha fazla kişinin, terörizmle doğrudan bağlantılı olanların yanı sıra uyuşturucu kullanımı, insan tacirliği ve dolandırıcılık dahil 277 suçu işlemek için hazırlık yapması halinde cezalandırılmasını öngörüyor.
Yasa, fiilen suç işlendiğinde cezai yaptırımın uygulandığı Japon ceza hukukunda büyük bir değişiklik anlamına geliyor.
Japonya Adalet Bakanı Katsutoşi Kaneda, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, yasanın "meşru faaliyetler içindeki sendikalar ve derneklere" uygulanmayacağını vurgulamıştı.
Marawi'de yaklaşık iki aydır süren çatışmalar ve operasyonlarda 2 bin sivilin öldüğü iddia edildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Belçika'daki peçe yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmediğine karar verdi
Mazda ve Çinli ortağı FAW'ın, fren aksamlarındaki kusur nedeniyle Çin'deki 82 bin 235 Atenza (Mazda 6) model aracını geri çağıracak
Dünya Gıda Programı, Arakan'ın kuzeyinde yaşayan 5 yaşından küçük 80 bin 500 çocuğun gelecek 12 ayda akut dengesiz beslenme nedeniyle tedavi görmeye ihtiyaç duyacağı uyarısında bulundu
Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin Haziran 2014'te göreve gelmesinden bu yana, Mısır'ın komşularıyla ihtilafları, ülkeyi toprak ve ekonomik güç kaybına uğratırken özellikle bazı adaların elden çıkışı halkın tepkisine neden oluyor
Kenya, tarihte başta Arap ve Acem göçmenler olmak üzere uzun yıllar Portekizliler ve İngilizlerin sömürgesi oldu
Japonya'da iki ya da daha fazla kişinin, terörizmle doğrudan bağlantılı olanların yanı sıra uyuşturucu kullanımı, insan tacirliği ve dolandırıcılık dahil 277 suçu işlemek için hazırlık yapması halinde cezalandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi
Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir eyaletinde 6'sı kadın 7 Hindu, polis ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada öldürüldü
Suriyeli muhaliflerin ülkenin güneybatısındaki ateşkes bölgesinde Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürdüğü duyurdu
Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren 50’ye yakın kurum, kuruluş ve STK, birçok Arap ülkesi tarafından boykot ve ablukaya maruz bırakılan Katar’a destek verilirken, tarafsız bir görüntü veren Filistin Yönetimi'ne de eleştiri var
DEAŞ'lıların, Musul'un batısındaki Telafer'de örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü duyurdukları ve yeni halifeyi açıkladıkları iddia edildi
Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç, Atina ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 20 yıl önce Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyarak hata yaptıklarını ifade etti.
Avrupa Birliği (AB), 22 yıl önce Srebrenitsa Soykırımı'nda insan onuru, özgürlük, demokrasi ve eşitlik gibi değerlerin ciddi bir şekilde ihlal edildiğini kaydetti
Kazakistan’ın OPEC’ten ayrılma sürecinin birkaç ay içinde gerçekleşeceğini bildirildi
Yemen'deki kolera salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 732'ye çıktı