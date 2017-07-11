14:53, 11 Temmuz 2017 Salı

Askeri baskılar Arakanlı Müslümanları açlığın eşiğine getirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki askeri baskıların, 220 binden fazla Arakanlı Müslümanı (Rohingya) açlığın eşiğine getirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Arakan'da Ekim 2016'da sınır karakollarına yapılan saldırıların ardından askeri baskıların başlamasından bu yana eyaletin kuzeyindeki hassas bölgelerde gıda güvensizliğinin daha da kötüye gittiği belirtildi.

Bölgede 45 köydeki 450 aile ile yapılan görüşmelere dayandırılan açıklamada, açlık tehdidinin ciddi anlamada etkisini gösterdiği ve acil insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgede 225 bin 800 kişinin açlık çektiği aktarıldı.

İncelemede görüşülen çocukların hiçbirinin uygun beslenmediği vurgulanan açıklamada, 5 yaşından küçük 80 bin 500 çocuğun gelecek 12 ayda akut dengesiz beslenme nedeniyle tedavi görmeye ihtiyaç duyacağı ifade edildi.

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee'nin, Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı insan hakları ihlallerine yönelik incelemelerde bulunmak üzere Myanmar'a yaptığı ziyaret pazar günü başlamıştı.

Lee'nin, ziyaret kapsamında Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerle ilgili hükümet yetkilileriyle görüşmesi ve Arakan eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor.

Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına saldırılar düzenlenmiş, 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

Rohingya dayanışma grupları, geçen yıl operasyonların başladığı ekim ayından aralık ayına kadar eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken, Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunmuştu.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu, BM tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Arakanlı Müslümanlar, önceki Myanmar hükümeti tarafından Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görülüyor ve resmi belgelerde "Bengalli" olarak adlandırılıyordu. Hala 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı ülkede, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların resmi olarak tanınmasına karşı çıkıyor.