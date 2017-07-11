15:21, 11 Temmuz 2017 Salı

AİHM'den Belçika'daki peçe yasağıyla ilgili karar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) , Belçika'da 2011 yılında yürürlüğe giren, kamusal alanda yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasaya karşı iki Belçikalı ve bir Fas kökenli vatandaşın açtığı davayı karara bağladı.

Başvuruyu yapan üç Müslüman kadının kişisel özgürlükler, dini inanç ve yaşam biçimi gerekçeleriyle yasaya ve uygulamaya karşı çıktıkları belirtilen kararda, yüzün tamamen kapatılmasını yasaklayan yasanın sadece belli bir kesimi değil herkesi kapsadığı ve bu noktada objektif ve orantılı olduğu kaydedildi.

Mahkeme, Fransa ile ilgili benzer davada verdiği "AİHS’nin ayırımcılığın yasaklanması, aile ve özel yaşama saygı, ibadet özgürlüğüne saygı ile ilgili maddelerinin ihlal edilmediği" kararını hatırlatarak, "birlikte yaşama" ve "demokratik toplumlarda başkalarının haklarının korunması" gerekçelerinin yasak kararını geçerli kıldığını bildirdi.

Mahkeme, 2014 yılında, Fransa'da yaşayan Pakistan kökenli bir kadının peçe yasağı nedeniyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

MAHKEMEDEN CEZAİ YAPTIRIMA ELEŞTİRİ

Öte yandan mahkeme, gerekçeli kararında, Fransa'dakinden farklı olarak Belçika'da yasağın ikinci kez ihlali halinde hapis cezasının da öngörüldüğünü hatırlatarak, bu cezanın yargıcın inisiyatifine bırakılmasını ve Belçika Danıştayının davacılardan birinin yaptığı başvuruya itiraz kapısını kapatmasını eleştirdi.

Bu noktada AİHS'nin adil yargılamayı düzenleyen 6. maddesinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, davacıya Belçika tarafından 800 avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.