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15:39, 11 Temmuz 2017 Salı

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Leşker-i Tayyibe saldırı iddialarını yalanladı
Leşker-i Tayyibe saldırı iddialarını yalanladı

Leşker-i Tayyibe örgütü Keşmir'de, Hindu hacılarının öldürülmesini kınayarak, eylemi direnişçilerin gerçekleştirdiği iddialarını reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde dün 7 Hindu hacının direnişçiler tarafından öldürüldüğü iddiasını Leşker-i Tayyibe grubu reddetti.

Leşker-i Tayyibe'nin sözcüsü Abdullah Ghaznavi, yaptığı yazılı açıklamada, Hindu hacılara yönelik eylemi "menfur" bir saldırı olarak niteledi.

"Dinimiz, hiçbir inanca yönelik şiddete izin vermez. Bu eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Ghaznavi, şunları kaydetti:

"Bu barbarlık ve vahşet, Hindistan ordusunun alametifarikasıdır. Hindistan, Keşmirlilerin özgürlük mücadelesini sabote etmek istemekle, hain amaçlarını gerçekleştirmek için bu gibi saldırıları kullanmaktadır."

Keşmir'deki sivil toplum kuruluşları da, Hindu hacılara yönelik saldırıları kınadı. Saldırının bağımsız bir komisyon tarafından araştırılmasını talep eden insan hakları savunucusu Khurram Parve yaptığı açıklamada, koşulsuz şartsız yaşamını yitirenlerin yanında olduklarını ancak olayın tarafsız ve güvenilir bir şekilde incelenmesini talep ettiklerini vurguladı.

Keşmir'in güneyindeki Anantnag bölgesinde yer alan Botengo köyünde dün sabah saatlerinde, Amarnath tapınağından dönen Hindu hacıların bulunduğu otobüs silahlı saldırıya uğramıştı.

Polis, 7 Hindu hacının öldüğü, 19'unun yaralandığı saldırının güvenlik güçlerini hedef aldığını ve Leşker-i Tayyibe'ye bağlı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Leşker-i Tayyibe örgütü, Pakistan, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terörist bir örgüt olarak kabul ediliyor. 1987'de Pakistan'da Hafiz Seyid tarafından kurulan örgüt, 2008 yılında Mumbai'de 164 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla ilişkilendirilmişti.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.



İlgili Konular Leşker-i Tayyibe Keşmir Keşmir Hindistan Keşmir
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