16:12, 11 Temmuz 2017 Salı

Paris polisi alarma geçirildi





ABD Başkanı Trump'ın da izleyeceği askeri geçit töreninde 11 bin polis ve jandarma görev yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransız güvenlik güçleri, başkent Paris'in Champs-Elysees Meydanı'nda düzenlenecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron'un birlikte izleyeceği "14 Temmuz Ulusal Gün" askeri geçit töreni için alarma geçirildi. Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, düzenlediği basın toplantısında, geçit töreni sırasında 11 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını duyurdu. Emniyet birimlerinde bütün izinlerin kaldırıldığını belirten Delpuech, "Başkentte bütün emniyet güçleri, 14 Temmuz'da görev başında olacak." dedi. Delpuech, "ülkede terör tehdidin yüksek oluşunun" önlemlerin artırılmasındaki en önemli etken olduğunu ifade etti. Paris Emniyet Müdürü, güvenlik önlemleri çerçevesinde meydana açılan sokak ve caddelere zırhlı araçların yerleştirileceğini, meydanın etrafındaki metro istasyonlarının kapatılacağını ve araçların meydan civarında park etmesinin yasaklanacağını duyurdu. Delpuech, orduya ait insansız hava araçlarının, güvenliğini sağlamak için meydanın üzerinde uçacağını sözlerine ekledi. Bu yılki geçit törenlerine Trump'ın Paris ziyareti dolayısıyla ABD askerleri de katılacak. Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti.

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