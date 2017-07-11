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Çin'den Kuzey Kore savunması: Sorun ABD
Çin'den Kuzey Kore savunması: Sorun ABD

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözecek anahtar bizim elimizde değil. Sorunun kaynağı Çin de değil" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer programını önlemekte Pekin'in "sorumluluktan kaçtığı" yönündeki eleştirileriyle ilgili olarak, "Kuzey Kore'nin nükleer sorunu, ABD ile Kuzey Kore arasındaki zıtlaşmadan kaynaklanıyor. Sorunun kaynağı Çin değil." dedi.

Bakanlık sözcüsü Gıng Şuang, günlük olağan basın toplantısında, ABD'li ve Japon yetkililerin, Pekin yönetiminin, balistik füze denemeleri ve nükleer programını önlemek için Pyongyang'a baskı kurmaktan kaçındığı ve bölgede artan tansiyondan Pekin'in sorumlu olduğu yönündeki açıklamalarına değindi.

"Bazılarının, 'Çin'in sorumluluğu' söylemiyle sorumluluktan kaçmaya çalıştığını" belirten Gıng, "Bu düşünce ya meselenin özüne hakim olamadıklarından ya da başka hesaplarla sorumluluğu diğerlerinin üzerine yıkmak istemelerinden doğuyor." diye konuştu.

Bölgede tansiyonu yükseltenin Çin olmadığını ifade eden Gıng, "Kuzey Kore'nin nükleer sorunu, ABD ile Kuzey Kore arasındaki zıtlaşmadan kaynaklanıyor. Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözecek anahtar, bizim elimizde değil. Sorunun kaynağı Çin de değil." diye konuştu.

Gıng, Çin'in ilgili tüm taraflara diyalog çağrısı yaparak gerilimi artıracak tavır ve açıklamalardan kaçınılması gerektiği uyasında bulunduğunu hatırlatarak, "Biz ateşi söndürmeye çalıştıkça bazıları körüklemeye devam ediyor. Bu şartlar altında krizin çözülmesi nasıl mümkün olabilir?" ifadesini kullandı.

ABD'li ve Japon yetkililer, Pekin yönetiminin, Pyongyang'ın balistik füze denemeleri ve nükleer programını önlemek için bu ülkeye baskı kurmaktan kaçındığını iddia ederek, bölgede artan tansiyondan Pekin'in sorumlu olduğu açıklamalarında bulunmuştu.

Çin, ABD'nin balistik füze tehdidine karşı Güney Kore'de konuşlandırmayı planladığı THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması) füze sistemine karşı çıkıyor. Bu sistemin kendisine karşı askeri casusluk faaliyetlerinde kullanılmasından endişe eden Pekin yönetimi, Seul ve Washington'un, bölgede tansiyonun daha fazla tırmanmasını önlemek adına bu plandan vazgeçmesi gerektiğini savunuyor.



İlgili Konular çin abd ABD Kuzey Kore
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