17:13, 11 Temmuz 2017 Salı

Esentepe’de Yol/Vuslat heyecanı!

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni

Hattat Mahmut Şahin 3. Kişisel sergisi Yol/Vuslat, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın Esentepe’deki Sanat Galerisinde sanatseverlerin ilgisine açıldı.

Hat Hocası Şahin’in sergide 2016 ve 2017 yılında kaleme aldığı 33 hüsn-i hat levhası yer alıyor.

Ayit-i Kerimelerden, hadis-i şeriflerden ve kibar-ı kelamlardan müteşekkil Yol/Vuslat sergisinde sülüs, celi sülüs, talik, celitalik, şikeste talik ve nesih hat nevileriyle kaleme aldığı birbirinden âlâ 33 eser 28 Temmuz 2017 gününe kadar sanatseverlerini ilgisine açık kalacak.

Sanatkârın 25 yıllık sanat yolculuğunun son 15 yılına şahitlik ettim. Hat Üstadı Mahmut Şahin’in Yol/Vuslat Sergisi ve sanat, yolculuk, vuslat serencamı özelinde gönlüme şu satırlar düştü.

HAT MÜKÂŞEFE SANATIDIR

Hat, bir yönüyle mükâşefe sanatıdır. Hattat ise İslâm hurufâtının sırlı yolculuğuna râm olan hakikatli bir kâşif...

Sanatkâr dedelerimizin ‘Cismânî âletlerle icra edilen ruhânî mühendislik’ şeklinde tarif ettikleri hat sanatında 25 yılını geride bırakan Hattat Mahmut Şahin’in Yol/Vuslat adını verdiği üçüncü kişisel sergisi ve sanat serencamı, yolculuk; yol/vuslat ve keşifle telif edilebilir. İçinden, sülüs, nesih, nestalik ve şîkeste yazı nevilerinin güzellikleri geçen; anahtar kelimesi ‘fîsebîlillah’ olan bir mükâşefe yolculuğu...

HAT YOLCULUĞUNDA ANADOLU ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Mahmut Şahin Hoca’nın mezkûr yolculuğunda Anadolu önemli bir yer tutuyor. Muhatabımızın, yıllar önce Prof. Dr. Ali Alparslan’ın yönlendirmesiyle başlayan ‘Anadolu’da sanat yolculuğu’ her bir uğrakta daha bir derinlik, anlam ve talebe kazanarak gönüllerde manevi bir sevgi hâlesi oluştururken, sanatkârın yolculuğu mütemadiyen devam ediyor… Tıpkı Halim Efendi’nin bir zamanlar yazdığı gibi: El-kalbi mine’l-kalbi ile’l-kalbi sebîlâ/Kalpten kalbe yol vardır.

VUSLATA SIRAT-I MÜSTAKİM’DEN HİKMETLİ BİR SANAT YOLUNDAN ULAŞILIR

İstanbul’u parantez içerisine alıp söyleyecek/yazacak olursak Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Eskişehir arz ettiğimiz uğrakları; Hoca’nın Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri ders verdiği şehirleri oluşturuyor. Anadolu yollarında 10 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan meşk yolculuğu Bursa’da Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’ne; Eskişehir’de Vel-Kalem Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’ne; Kütahya’da ise VavGeleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’ne dönüşmüş. Biz bu dönüşüme ‘vuslat’ diyoruz. Çünkü usta vuslata sırat-ı müstakimden; hikmetli bir sanat yolundan ulaşır.

Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Eskişehir ve Kütahya’da hat talebelerinin hizmetinde bulunan yolcu/sanatkâr, tahmin edebileceği üzere Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri İstanbul’daki hat sanatı taliplilerine Bayrampaşa’daki Türk-İslâm Sanatları Merkezi’nde ve Küçükköy’deki evinde ders veriyor.

MEZAR KİTABELERİNİ FÎSEBİLİLLAH YAZIYOR

Mezar ve çeşme kitabelerini “fîsebilillah’ yazan sanatkârın, İznik Ayasofya Camii’nden Fatih Pîri Mehmet Paşa Camii’ne; oradan Üsküp Murad Paşa Camii’ne ve Kosova’daki Murad-ı Hüdevaendigâr Türbesi’ne kadar onlarca dini mimari eserinin duvarlarında eseri bulunuyor.

Sanatkâr, bunca yoğunluğu arasında sülüsten nesihe; talikten şîkesteye kadar her ay, onlarca yazıyı günün ve gecenin bereketiyle kaleme alıyor… Kendisinden talepte bulunanlara mutlaka yazısını veriyor, kiminden ücret dahi almıyor. Cami, mescit, dergâh ve tekke yazılarını da ahiret hesabına yazıyor. Sergi talebinde bulunan STK’lar için, sayıları dört yüze varan öğrencileriyle birlikte ‘fîsebîlillah’ hayır sergileri düzenliyor.

Yol/Vuslat sergisinde yer alan hat levhaları, arz ettiğim serencamda kendisine vakit ayırdığı en özel zamanlarda ketebe koyan Kemankeş Hattat Mahmut Şahin, geride kalan 25 yıllık sanat hayatında heybesine dâhil ettiği ‘Râkım Mesleği’ne dair keşiflerini Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki Sanat Galerisi’nin fuaye alanında sanatseverlerle paylaşıyor. Gönlünde estetik güzelliklere açık kapılar bulunan herkes ‘Yol/Vuslat’ı keşfe davetli.

UFUK UYAN: MAHMUT ŞAHİN HOCAMIZA TÜM İÇTENLİĞİMİZLE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın genel müdürü Ufuk Uyan’ın, açılışını yaptığı sergiyle ilgili mülahazalarıyla yazımızı nihayete erdirelim: “Genel Müdürlük sergi salonumuzda günümüzün usta sanatçılarını ve geleneksel sanatlarımızın üstatlarının değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hat sanatkârı Mahmut Şahin’in Yol/Vuslat isimli üçüncü kişisel sergisinde 25 yıllık sanat birikiminin tüm ustalıklarını gözlemlemek mümkün. Sergide değerli sanatkarımızın sülüs, celi sülüs, nesih, talik, celi talik ve şikeste talik nevilerinde kaleme aldığı 33 eseri yer alıyor. Mahmut Şahin Hocamıza tüm içtenliğimizle teşekkür ediyor, sanat sevdalılarını Yol/Vuslat’ın inceliklerini keşfedip çevresindekilerle paylaşmaya davet ediyoruz.”