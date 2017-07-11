Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Katar ile dört Arap ülkesi arasında yaşanan krize çözüm bulmak için Körfez ülkelerini ziyaret ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kuveyt ziyaretinin ardından Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Sani ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın başdanışmanı R.C. Hammond'den geldi. Basına açıklama yapan başdanışman Hammond, "ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı" dedi.
Anlaşma ile Katar'ın "terör ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda ABD ile ortak anlayış içinde olacağını taahhüt ettiği" belirtildi.
Körfez ülkeleri ve Katar arasındaki krizi değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar, tutumları konusunda son derece net ve bunlar çok makul" ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'ın ardından diplomasi trafiğine Suudi Arabistan ile devam edeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson hafta sonu İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş daha sonra Katar krizinde arabuluculuk yapmak için çaba gösteren Kuveyt'i ziyaret etmişti.
Katar ile dört Arap ülkesi arasındaki krize çözüm bulmak için bu ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın danışmanından açıklama geldi. ABD'li danışman, "ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı" dedi.
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