Güncelleme: 09:14, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Katar operasyonu neden yarım kaldı?

İslam Osmanoğlu

Katar’a ambargo uygulayan ülkeler olarak bilinen Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları Mısır’ın başkenti Kahire’deki Tahrir Sarayı’nda Katar krizini görüştü.



Görüşme öncesinde Katar aleyhinde ciddi kararlar alınacağı yönünde Mısır ve diğer üç ülkenin medyasında ciddi bir beklenti vardı. Ülke kamuoyları da medyanın etkisi ile Katar’ın Körfez Konseyi üyeliğinden çıkarılacağını ve Arap Birliği üyeliğinin askıya alınacağını düşünmeye başlamıştı.



Daha da ileri giden bazı medya kuruluşları, Katar aleyhinde BM Güvenlik Konseyi nezdince şikayette bulunulacağını dahi gündeme taşıdı. Ancak beklenen olmadı. Kriz normal sürece yani bir nevi zamana bırakıldı.



Bu bağlamda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'a yöneltilen talep listesiyle ilgili, “artık müzakere ya da orta yollu çözüme yer olmadığını ve Katar’ın cevabının ‘olumsuz’ olduğunu ” söyledi. Öyleyse önümüzdeki kısa vadede tarafların uzlaşma masasına oturma gibi bir niyeti bulunmamaktadır.



Kahire’deki toplantıda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr “Türkiye’nin tarafsız tutumunu sürdürmesini umuyoruz” şeklindeki demeci dikkat çekti. Son derece olumlu yorumlanan mesajın Katar’a karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen yönetimleri de rahatsız ettiği kesin.



Malum olduğu üzere Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmiş ve cevap vermesi için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.



Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talebiyle 48 saat daha uzatılan bu sürenin sona ermesinin ardından dört ülkenin önce istihbarat başkanları 4 Temmuz Salı günü Kahire’de toplandı. 5 Temmuz Çarşamba günü ise dışişleri bakanları bir araya geldi.



Toplantının 4 saat sürmesi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinin ardından kararların kamuoyuna açıklanması gözlerden kaçmadı.



Trump’un özellikle de Suudi Arabistan ve Mısır yönetimlerini acele etmemeleri konusunda uyardığı tahmin edilmektedir.



El Cezire televizyonu, “Katar aleyhinde Kahire’de alınması muhtemel ciddi kararları Trump’ın Sisi ile görüşmesinin engellediğini” öne sürdü.



Konu ile ilgili programda, 4 bakanın görüşmesinin ardından basın toplantısının iki saate yakın gecikmesi ve gazetecilerin uzun süre beklemesine gerekçesi olarak, Trump’un özel uçağından Sisi’yi araması ve “sorunun diyalog yolu ile çözülmesini” istemesi olduğu aktarıldı.



Sonuç olarak Katar’a daha fazla yaptırımın uygulanmasını bekleyenler toplantıdan umduğunu bulamamıştır.



Katar’ın ABD’den almayı planladığı 12 milyar dolar tutarında F-15 savaş uçakları konusunda attığı adım, Türkiye’nin tutumu ve Kuveyt’in arabuluculuğu Katar’a uygulanması öngörülen daha ağır yaptırım ve operasyonları gündemden düşürmüştür.

