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Zerrin Güngör bir kez daha Danıştay Başkanı
Zerrin Güngör bir kez daha Danıştay Başkanı

Danıştay Başkanlığındaki 4 yıllık görev süresi dolan Zerrin Güngör, yeniden Danıştay Başkanı seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danıştay Başkanlığındaki 4 yıllık görev süresi dolan Zerrin Güngör, yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Zerrin Güngör'ün görev süresinin dolması nedeniyle Danıştay Genel Kurulunca Başkanlık için seçim yapıldı.

Danıştay Üyesi Nizamettin Kalaman ile yarışan Güngör, ilk turda aldığı 71 oy ile yeniden başkanlığa seçildi. Kalaman'ın 19 oy aldığı seçimde, 23 oy boş, 5 oy geçersiz sayıldı.

ZERRİN GÜNGÖR'ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Zerrin Güngör, 20 Mart 1955'te Kırşehir'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1976 yılında mezun olan Güngör, Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi üyeliği görevlerinde bulundu.

Güngör, 1985 yılında Danıştay Tetkik Hakimliğine, 1999'da Danıştay Savcılığına atandı. Danıştay Üyeliğine 12 Haziran 2008'de seçilen Güngör, 12 Haziran 2012'den bu yana Danıştay Başkanvekilliği görevini yürütürken 18 Temmuz 2013'te, yaş haddinden emekliye ayrılan Hüseyin Karakullukçu'nun yerine Danıştay Başkanlığına seçildi.

Zerrin Güngör, evli ve iki çocuk annesi.



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