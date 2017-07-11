İİT Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dün başlayan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı sona erdi.
Bir sonraki olağan Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nın, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılması toplantı raporunda kayda geçti.
Toplantının kapanış oturumunda, yaklaşık 55 siyasi karar alındı.
Üye ülke temsilcileri, siyasi kararların yanı sıra insani yardım, Filistin ve Kudüs, idari ve mali işler, ekonomik iş birliği, Müslüman azınlıklar, insan hakları gibi ana başlıklar altında onlarca karara imza attı.
Toplantının kapanış oturumunda kabul edilen bir kararla İİT Polis Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçmesi yolunda tüm üyelerin ilkesel ve kolektif desteği vurgulandı. Kararda, İİT Polis Merkezi'nin tüzüğünün hazırlanmasında kaydedilen önemli ilerlemeden ve Türkiye'de yapılan iki hazırlık toplantısının sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi.
Merkezin taslak tüzüğüne ilişkin belirli konuların son kez düzenlenecek bir uzmanlar toplantısında kesinleştirilmesi ve mayıs ayında Dakka'da yapılacak bir sonraki olağan Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edileceği karar altına alındı.
İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonuna Türkiye’nin adayı Dr. Ömer Faruk Altıntaş seçildi.
İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (IPHRC) üyelikleri için Asya Grubu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye’nin adayı, Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Dr. Ömer Faruk Altıntaş en yüksek oyla komisyon üyeliğine seçildi.
Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Dr. Altıntaş’ın seçilmesiyle Türkiye, IPHRC’nin kuruluşundan bu yana üye bulundurmaya devam edecek.
Toplantıda konuşan Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Vattara ise yasa dışı göçün önüne geçmek için gençlerin sorunlarıyla yakından ilgilenilmesi gerektiğini ifade etti.
Gençlerin karşılaştığı sorunların barışın tesisine engel ve ülkelerin istikrarına tehdit olduğunu işaret eden Vattara, İİT'nin bu yönde kalıcı çözümler üretme arayışına girmesi gerektiğini kaydetti.
Terörle mücadele ve Filistin sorununa da değinen Vattara, "Halklarımıza dayanışma gücünü kazandırarak kalkınma ve iyileştirmeye yönelik adımlar atarak terörizme karşı savaşmalıyız. Filistin konusuna gelince, sorunun çıkmaza girmesi üzücü. Ancak en iyi çözümün yan yana olan iki ülkenin barış içinde yaşamaya devam etmesi." değerlendirmesinde bulundu.
Fas'ın başkenti Rabat'ta 25 Eylül 1969'da düzenlenen bir toplantı kapsamında oluşturulan İTT, 4 ayrı kıtada yer alan 57 üyeyle Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük ikinci hükümetler arası örgüt unvanına sahip.
"Müslüman toplumunun sesi" olarak nitelendirilen İİT, uluslararası barışı ve çeşitli halklar arasındaki uyumu gözeterek Müslüman toplumunun haklarını savunmaya çalışıyor.
İİT İslamofobi Gözlemevi'nin raporunda, ABD'deki başkanlık seçimleri, göçmenler konusu ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi gibi etkenlerin dünya genelinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algının artmasında payı olduğu belirtildi
"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi" Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, Katar'ın son 5 yılda Gazze'de yaklaşık 500 milyon dolarlık projelere imza attığını belirterek, Katar'ın Filistin davasına desteğini sürdüreceğini vurguladı
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'nda kabul edilen bir kararda, İİT Polis Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçmesine tüm üyelerin ilkesel ve kolektif destek verdiği vurgulandı
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